Inca o problema pentru FCSB! Vlad s-a accidentat si se adauga listei de jucatori indisponibili! Ce a spus Petrea

FCSB are probleme serioase cu accidentarile!

20:35 Toni Petrea a confirmat ca Vlad s-a resimtit la ultimele antrenamente dupa meciul din Supercupa si a dezvaluit ca portarul nu a putut fi refacut.

"O surpriza neplacuta pentru noi, dupa meciul de joi a resimit niste probleme medicale, din pacate nu am reusit sa il refacem. Mizam pe Catalin, avem toata increderea in el, e portar cu experienta, se pregateste exemplar", a spus Toni Petrea inainte de meciul cu Botosani.

Dupa accidentarea lui Coman, care nu va mai evolua pana la finalul sezonului, Petrea i-a pierdut si pe Miron si pe Olaru, iar inainte de startul playoff-ului a mai primit o lovitura.

Din sursele www.sport.ro, Andrei Vlad s-a resimtit la antrenamentele ros-albastrilor dupa meciul din Supercupa si nu a fost inclus in lotul pentru meciul cu Botosani. Inca nu se stie cat de serioasa este accidentarea, insa oficialii clubului nu au vrut sa riste.

Vlad a fost unul dintre cei mai buni oameni ai FCSB-ului in acest sezon, fiind numit MVP si in finala Supercupei, chiar daca CFR Cluj a castigat.

In acest sezon, Vlad a jucat in 31 de meciuri pentru FCSB in toate competitiile.