Steaua isi schimba antrenorul! A venit anuntul oficial: Lacatus, putere totala

Stelistii nu concep sa rateze promovarea si sezonul viitor.

Daca nu vor fi impinsi in C dupa contestatia lui Talpan, ros-albastrii vor continua in liga a 4-a. Isi propun sa distruga tot in noul sezon.

Lacatus va prelua controlul total al bancii tehnice. In acest sezon, Ion Ion s-a ocupat de echipa, insa contractul sau nu va mai fi prelungit. Anuntul a fost facut de colonelul Cristian Petrea, comandantul clubului. Lacatus era coordonator tehnic al Stelei.



