BREAKING NEWS | Reactie de ULTIMA ORA a lui Talpan in scandalul cu EA Sports pentru RETRAGEREA palmaresului Stelei de la FCSB! "E inacceptabil! Sa faca asa cum au facut si cu Juventus!"

Juristul Talpan e cat se poate de serios in protestul sau la adresa folosirii de catre EA Sports a palmaresului Stelei pentru FCSB!

Talpan compara situatia Stelei cu cea in care s-a aflat si Juventus. Clubul italian nu a ajuns la un acord cu EA pentru includerea sa in FIFA 20, astfel ca s-a ajuns la crearea unui club fictiv, Piemonte Calcio, care sa inlocuiasca supercampioana din Serie A. Talpan sustine ca situatia e inacceptabila si cere indreptarea ei imediata.

"Am contactat compania EA la solicitarile suporterilor stelisti, care ne-au semnalat ca, in jocul FIFA 20, Fotbal Club Fcsb este prezentata ca detinatoare a unor elemente din identitatea clubului Steaua Bucuresti. Asa ceva este inacceptabil. In 2019, dupa atatea procese castigate de Steaua Bucuresti impotriva celor de la FC Fcsb, dupa toate hotararile care spun foarte clar ca FC Fcsb nu este si nu a fost niciodata Steaua Bucuresti, nimeni nu mai are vreo scuza pentru a continua aceasta minciuna si pentru a induce suporterii in eroare.

Compania EA a dat deja dovada ca stie ce inseamna notiunea de proprietate intelectuala. Exemplu concret in acest sens e cazul echipei Juventus Torino. Deoarece aceasta echipa nu le-a permis celor de la EA sa foloseasca marca Juventus in noul lor joc, EA a introdus in campionatul italian din FIFA 20 echipa Piemonte Calcio. E vorba despre o echipa fictiva, care tine locul celor de la Juventus Torino. E o dovada de bun simt si respect fata de echipa Juventus, fata de marca Juventus si fata de fanii acestei echipe.

Nu intelegem de ce Steaua nu a primit acelasi tratament. Din pacate, suntem fortati sa ne gandim ca avem de-a face cu un caz de discriminare. Aceasta este singura concluzie pe care o putem trage. Compania EA a tratat cu respect o echipa italiana, dar cu lipsa totala de respect o echipa din Romania. Vrea cumva EA sa sugereze ca echipele italiene sunt mai importante decat cele romanesti? Sau ca un brand italian merita respectat, in timp ce un brand romanesc nu merita nimic? Speram ca nu.

Speram ca totul a fost doar o eroare si ca ea va fi corectata cat mai repede. Speram sa gasim intelegere la compania EA. Nu cerem altceva decat respect fata de clubul nostru, fata de marca Steaua, cea mai importanta marca sportiva din Romania, si fata de suporterii stelisti", a spus Talpan.



Notificarea oficiala trimisa de Armata catre EA Sports, conform surselor din companie.