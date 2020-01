Revine Mircea Lucescu in Romania? Anuntul MISTERIOS al inceputului de an: "O sa merg la antrenament!"

Dupa ce a negociat cu Sion si Santos, s-a speculat ca Lucescu va veni la Rapid.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a facut mai multe declaratii prin care a lasat de inteles ca marele antrenor roman va veni la clubul giulestean.

Mircea Lucescu nu a oferit un raspuns concret, dar spune ca va merge la antrenamentele Rapidului in urmatoarea perioada, pana cand echipa va pleca in cantonament

"Legat de Rapid, daca se intampla sa-mi asum oficial o functie nu e ceva ce trebuie sa se discute in presa... Nu mi-am exprimat oficial parerea. O sa merg la antrenament la Daniel Pancu săptamana asta, oricum sunt mereu pe la meciurile lor", a explicat "Il Luce" pentru ProSport.

Rapid s-a reunit ieri, 13 ianuarie, in Regie si urmeaza sa efectueze un stagiu de pregatire in Turcia, in perioada 26 ianuarie - 6 februarie.