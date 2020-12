BREAKING NEWS | George Simion, liderul AUR, nu a stat pe ganduri si a REACTIONAT dupa declaratiile lui Becali! "Daca el vrea sa cooperam, atunci vom discuta!"

Gigi Becali a revenit in viata publica si a vorbit despre partidul AUR, cel care a obtinut 9 la suta din voturi la Alegerile Parlamentare.

Becali a dezvaluit ca mama lui i-a spus sa voteze cu AUR si ca el a pus la dispozitia celor din partid un sediu. George Simion, liderul noii formatiuni politice, a vorbit despre declaratiile patronului de la FCSB si i-a multumit pentru cuvintele frumoase spuse.

"Am avut, intr-adevar, o discutie, se intampla in 2018. Dar Gigi Becali face, probabil, o confuzie. Era vorba despre o activitate civica, nelegata in niciun fel de activitatea politica. Dansul avea sediul de pe strada Blanari, unde a functionat partidul pe care il fondase, Noua Generatie. Am dorit atunci sa primim acceptul sa punem un banner pe fatada cladirii. Dar nu s-a materializat, nu ne-a dat nimic.

Daca domnul Becali vrea sa cooperam acum, sa ofere spatiul pentru activitatile noastre sociale, discutam. Apreciez faptele crestinesti ale omului Gigi Becali, apreciez pozitia mamei domniei sale, care i-a spus sa voteze AUR la alegerile parlamentare. Stiti cum se spune, mamele ne invata numai de bine", a declarat George Simion pentru Libertatea.