"A venit Gigi Becali ca un taifun si mi-a zis asta!" Smarandescu, dezvaluiri senzationale despre colaborarea cu Becali: "Mi-a zis ca il are pe unu, Doru. L-am batut de nu mai stia de el"

Catalin Smarandescu (47 de ani) este fost luptator de kickboxing si MMA, iar in trecut a fost o buna perioada de timp garda de corp pentru Gigi Becali.

Fostul luptator a mai fost in trecut si garda de corp pentru George Copos, iar cu Gigi Becali a inceput sa colaboreze din 1998.

Smarandescu s-a cunoscut cu Gigi Becali in timpul unei gale de kickboxing:

"La o gala legala de kickboxing. Dansul a spus ca are cel mai bun luptator din Romania, un tip Doru, parca. L-am batut de nu mai stia de capul lui, desi inainte de lupta a venit de cateva ori la sala Steaua, unde ma antrenam, si a incercat sa aranjeze meciul. Mi-a zis: 'Daca ma bati rau, imi pierd serviciul!'. A incercat o magarie si in timpul luptei, dar nu am vrut sa-l tamponez, sa-l bat rau. Dupa meci, la vestiar, a intrat Becali ca un taifun, cum venea in vremurile bune, si zice: 'Ba, tu de maine lucrezi pentru mine!'. Eu: 'Poftim?!'. Antrenorul zice: 'Taci din gura ca e bine!'. Asa a fost.

A zis: 'Atat ai salariu, asta, asta!'. La vremea aia, era un salariu bun. Sa stiti ca Gigi n-a fost asa intotdeauna, era un om extraordinar inainte. S-a schimbat in momentul in care a intrat in politica, cand a ajuns in centrul atentiei", a povestit Smarandescu, pentru Gazeta.

Catalin Smarandescu: "O sa il tin minte toata viata pe Gigi Becali pentru asta"

Fostul luptator a povestit un moment in care Gigi Becali l-a ajutat cu o suma de bani pentru a-si mobila complet casa pe interior:

"Cineva foarte drag sufletului meu m-a intrebat: 'Ba, cum de ai rezistat atat langa Gigi?'. Au fost multi ani, multi rau. Si i-am spus asa. La inceputuri, cand eram vai de capul meu, m-am apucat sa construiesc o casa la Chiajna. Pentru ca nu aveam posibilitati, placa de beton am turnat-o cu galeata pe care am carat-o o zi intreaga. Aveam carne vie in palma. Nu aveam bani, faceam betonul la o betoniera mica. Nu aveam acoperis, improvizasem ceva peste placa. Aveam in casa o canapea, vai de mama ei, si trei linguri. Gigi a auzit si mi-a dat 3.500 de dolari si a zis: 'Ia sa iti cumperi tot ce ai nevoie in bucatarie!' Eu de banii aia mi-am luat tot ce aveam nevoie in casa. Iar, pentru asta, toata viata...

Imi place sa poveste prima mea perioada cu el, ce a fost dupa nu prea imi mai place sa povestesc", a mai spus Smarandescu.