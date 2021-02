BREAKING NEWS | Discurs BOMBA al lui Burleanu: "Suspectez LPF ca isi doreste sa tranzactioneze arbitrajul in avantajul sau in interesul unui club"

Blocaj total in discutiile pentru implementarea VAR in Liga 1.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, spune ca Liga incearca sa preia controlul operatiunii, desi nu a investit niciun ban in tehnologie sau pregatirea arbitrilor. Burleanu sugereaza ca interesul LPF ar fi altul: control 'tranzactionabil in favoarea unui club sau al altuia' din partea LPF pe arbitraj.

"De la UEFA, primim 100 000 de euro in fiecare an pentru arbitrajul romanesc. Costurile pe arbitraj depasesc 350 000 de euro. Veniturile noastre sunt aduse din cele 10 meciuri de echipa nationala, meciurile din L2 si din Cupa Romaniei si niciun ban public. Toate veniturile din Cupa si din L2 se duc exclusiv catre cluburile implicate. In comparatie cu modelul utilizat la nivel de LPF.

Fondurile pe care le avem la dispozitie trebuie sa acopere activitatea a 18 loturi nationale si 52 de competitii nationale. In 2014, erau doar 10 loturi nationale. Cand vine vorba de competitii, erau doar 21 fata de 52 pe care le organizam astazi. Pentru orice proiect nou, trebuie sa gasim resurse noi sau sa alocam fonduri care ar trebui sa se duca spre alt proiect.

Am investit zeci de mii de euro pentru pregatirea teoretica a arbitrilor, a inceput in 2019, a continuat si in pandemie. Am avut surpriza sa vad ca, desi detinatorul de drepturi TV a oferit posibilitatea de a acoperi cheltuielile pentru sistemul VAR, LPF nu acopera niciun cost in cadrul acestui proiect, chiar daca L1 nu e organizata de Federatie. Cred ca sunt proiecte care trebuie sa mearga in implementare dincolo de disputele la nivel institutional. Costul total cu pregatirea teoretica se ridica la 500 000 de euro.

Vad ca palavragiii de la LPF isi doresc sa-si asume acest proiect, au solicitat sa isi asume managementul implementarii VAR, desi LPF nu acopera niciun leu in acest proiect. Altfel spus, LPF isi doreste sa conduca arbitrajul romanesc pe banii Federatiei Romane de Fotbal. Ii suspectez chiar ca isi doresc un control pe arbitraj, pe care sa-l tranzactioneze in avantajul sau in interesul unui club, asa cum exista astazi suspiciuni ca o fac la nivel de comii jurisdictionale.

Daca nu vor accepta si nu vor recunoaste autoritatea CCA, atunci FRF nu va mai acoperi niciun cost pentru implementarea VAR. Dupa pregatirea teoretica. cu care suntem aproape gata, se trece la pregatirea pe offline, pe simulatoare, apoi pe live. E nevoie de cel putin 90 de zile pentru pregatirea pe simulatoare", a spus Burleanu pentru site-ul Federatiei.