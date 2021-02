BREAKING NEWS! Dinamo transfera un portar dupa ce a ramas fara Hinojo si Mejias! Cine vine sa apere poarta 'cainilor' 

Suporterii-actionari au mai rezolvat una dintre marile probleme de la club.

Dinamo a ramas fara portari cu experienta dupa ce Tomas Mejias si Rene Hinojo au plecat de la club din cauza ca nu si-au primit banii promisi. Jerry Gane l-a folosit pe Mihai Esanu in startul returului, iar ca rezerva a sa il are pe Aleksander Mitrovic, un portar de 17 ani.

Antrenorul 'cainilor' a cerut la echipa un portar cu experienta, care sa dea siguranta, iar oficialii clubului incearca sa ii indeplineasca cererea. Gudmund Kongshavn este portarul ales de dinamovisti, anunta Fanatik.

Norvegianul de 30 de ani va fi adus liber de contract, dupa ce s-a despartit de Aalesund, echipa din a doua liga din Norvegia. Portarul a evoluat pana in prezent la echipe in tara natala si a bifat 136 de aparitii in prima liga.

Kongshavn a jucat in 14 meciuri anul trecut pentru Aslesund. Aparatorul urmeaza sa soseasca la Bucuresti, iar daca va trece fara probleme vizita medicala, va semna cu Dinamo.

Dinamo a mai negociat cu doi portari, Iuri Lodigin, fost jucator al lui Zenit Sankt Petersburg si Marcin Bulka, portar polonez aflat in lotul lui PSG, insa situatia financiara a clubului a adus refuzuri.