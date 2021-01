BREAKING NEWS | "Daca pleaca Man, mai iau 3 jucatori!" Gigi Becali a dezvaluit ce fotbalisti isi doreste la FCSB! "E o nebunie de-a mea" 

Patronul celor de la FCSB a vorbit si despre transferurile pe care isi doreste sa le faca daca va primi cele 15 milioane de euro de la Parma.

"Daca pleca Man, sa zicem ca mai cumparam 3-4 jucatori, dar in momentul asta am stat si m-am gandit la faza cu astia de la FC Botosani. M-am gandit ca in timpurile astea, cu pandemia, cand nici nu stii ce se intampla in lume, eu ma apucam sa dau 700.000 de euro pe un jucator... O nebunie de-a mea, nu? Nu vreau sa ma apuc sa mai cheltui bani ca nu stie nimeni ce se intampla.

Daca il vand pe Man, iau 15 milioane si o sa mai iau un atacant, un numar 9 si un fundas central. Nu doi, pentru ca. in primul rand. nici nu ai ce sa iei si, in al doilea rand, vine Nedelcu care va fi fundas central. Asta este adevarul milimetric pur", a declarat Gigi Becali la DigiSport.