BREAKING NEWS | Becali, furios dupa ce a aflat ca Man a fost dat in judecata de Anamaria Prodan: "Ma enervez doar cand ii aud numele!"

Dennis Man a fost actionat in instanta de Anamaria Prodan. Impresara ii cere daune de 350 000 de euro dupa ce a plecat la Parma fara sa o implice in negocieri.

Lui Becali nu-i place subiectul. Nici nu vrea sa-i propunte numele fostei sale partenere de afaceri! Becali a facut transferuri de milioane cu Prodan, dar nu mai are de gand sa se impace cu ea.

Man a trecut de la FCSB la Parma acum doua luni si jumatate in schimbul a 11 milioane de euro. Suma poate ajunge la 13 milioane in functie de atingerea unor clauze de performanta.



Becali lasa de inteles ca Prodan nu are nicio sansa in razboiul legal cu Man.

"Ma enervez doar cand ii aud numele acestei femei, dar sa imi mai aduc aminte de ceea ce a putut sa vorbeasca ea de mine atunci. Dar ii permite legea sa il dea pe Man in judecata? Unde l-a dat? In civil? In Romania? In Dubai, acolo unde era ea inregistrata ca impresar sau unde l-a dat?

Man era cumva sclav pe plantatie si nu stim noi? L-am luat noi cu forta si l-am dus cu japca la Parma? Nu am vrut eu sa ii dam si ei partea? Dar, hai ca nu vreau sa imi stric ziua ca am zis ca nu mai vorbesc despre aceasta femeie", a spus Becali pentru PRO Sport.