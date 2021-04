Becali l-a trimis sa se antreneze separat iar acum a anuntat ca e out! Patronul FCSB a rupt tacerea: "Poate sa plece chiar si acum!"

Unul dintre 'veteranii' de la FCSB are zilele numarate.

Aristidis Soiledis (30 ani) nu mai intra in planurile ros-albastrilor din sezonul urmator, iar Gigi Becali a lasat sa se inteleaga clar asta.

Fundasul grec adus de la Botosani in 2019 a bifat doar doua meciuri in acest sezon in tricoul FCSB-ului, dupa ce startul sezonului l-a prins accidentat.

Soiledis a jucat la echipa a doua in meciul cu Steaua din Liga 2, insa nu a mai ajuns la prima echipa si nu s-a mai antrenat alaturi de jucatorii lui Toni Petrea, anunta ProSport. A revenit la prima echipa in pauza internationala, insa nu va mai prinde minute de joc, dupa cum a declarat chiar patronul.

"Nu ma mai intrebati de Soiledis pentru ca lucrurile sunt clare cu el. Daca el vrea, atunci poate sa plece chiar si de acum. Insa baiatul mai are cateva luni contract cu FCSB, mai are pana pe 30 iunie si este frumos sa il tin pana la final chiar daca nu ne vom mai baza apoi pe el.

Daca ma intrebi acum pe mine, nici nu stiu cu cine s-a mai antrenat in ultimul timp, cu Petrea sau cu Vintila de pe la echipa a doua, nu m-am mai interesat. Am vazut ca a jucat pe la echipa a doua in meciul ala din Ghencea. Dar din vara nu mai am nevoie de el. Vintila il poate folosi cand are el nevoie la echipa a doua", a spus Gigi Becali pentru ProSport.