BREAKING NEWS: Au venit in Romania dupa Ianis Hagi! Surpriza URIASA: ce club face tot posibilul sa-l transfere

Surpriza pe piata transferurilor!

Ianis Hagi e dorit in Danemarca de Brondby! Interesul clubului e confirmat chiar de directorul sportiv Troels Bech, care l-a urmarit atent pe pustiul de la Viitorul in ultimele luni. Brondby incearca sa faca rost de bani pentru a-l aduce inca de acum pe Ianis in Danemarca. Fondurile ar putea veni dupa cedarea lui Hany Mukhtar in Bundesliga, sustine ziarul Politiken!



Ianis Hagi, 19 ani, s-a intors in iarna la Viitorul de la Fiorentina in schimbul a doua milioane de euro. A jucat 23 de meciuri pentru clubul lui Hagi si a marcat de 7 ori in toate competitiile de la inceputul anului. Ianis mai e urmarit de echipe importante din Italia si Belgia.