BREAKING NEWS! Anunt de ULTIMA ORA al dinamovistilor. Incepe era DDB?

Fanii din Peluza Catalin Hildan vor sa preia controlul asupra lui Dinamo.

Andrei Gerea, membru in programul socios “DDB” al suporterilor din Peluza Catalin Hildan a anuntat marti ca se doreste semnarea unui memorandum prin care sa fie acceptate de catre Ionut Negoita clauzele de cumparare a clubului de catre fani.

Dupa semnarea memorandumului, preluarea clubului de catre asociatia DDB ar intra in linie dreapta si tranzactia s-ar putea finaliza pana la finalul lunii. Tot Gerea a declarat ca, in cazul in care nu se inteleg cu Negoita, fanii vor sa mai preia alte 7,5% din actiuni, pe langa cele 20% pe care le detin deja.

Astazi, pagina oficiala a PCH a anuntat ca pregateste un anunt mult-asteptat, iar fanii dinamovisti spera ca acesta sa fie legat de achizitionarea pachetului majoritar. Totusi, dinamovistii asteapta mai multe raspunsuri in aceasta perioada, inclusiv din partea spaniolilor interesati de club, dar si dinspre Tucudean si Tamas, jucatorii doriti in “Groapa”.

