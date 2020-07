ATAC NECRUTATOR! Florin Prunea nu le da nicio sansa dinamovistilor in RAZBOIUL de la comisii: “Mi se pare jenant!”

Fostul manager general critica strategia conducerii “cainilor”.

Plecat recent de la Dinamo, Florin Prunea nu a avut parte de o despartire amiabila de echipa din Stefan cel Mare. Intrat in conflict si cu suporterii, fostul portar a comentat situatia din Cupa Romaniei, competitie din care echipa alb-rosie a fost eliminata de catre FCSB. Presedintele Bogdan Balanescu a dat asigurari ca Dinamo se va califica in finala, dupa ce va contesta dreptul de joc al lui Andrei Vlad in partida tur, pierduta cu 3-0 pe teren propriu.

“Daca este adevarat ce se spune despre alcatuirea echipei, bazandu-se pe asa ceva, mi se pare jenant. Cred ca lucrurile sunt destul de clare. Nu este o decizie grea pe care FRF trebuie sa o ia. Nu ma mai mira nimic. Nu cred ca un conducator si-ar permite sa vina peste antrenor si sa ii spuna ce echipa sa bage. Numai niste tampiti s-ar bucura sa castige meciul la masa verde”, a declarat Prunea pentru Prosport.

Capitanul dinamovist, Ante Puljic a recunoscut ca jucatorilor li s-a transmis inainte de returul de pe Arena Nationala ca trebuie doar sa nu piarda cu 0-4, pentru ca partida tur va fi decisa la comisii in favoarea “cainilor”. De asemenea, Adrian Mihalcea a alcatuit o echipa bazata mai mult pe rezerve, pentru ca a fost informat de conducere ca returul nu are alta miza in afara de cea a evitarii unei infrangeri la un scor prea mare.

Inclusiv schimbarile pe care Mihalcea le-a facut au lasat sa se inteleaga faptul ca antrenorul dinamovist avea informatii in sensul intoarcerii rezultatului din tur, in afara terenului. Tehnicianul l-a introdus pe tanarul Valentin Borcea in minutul 90 al partidei retur si a vrut sa il bage in joc si pe Marco Ehmann, insa nu a mai apucat, pentru ca arbitrul a fluierat finalul meciului.