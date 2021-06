BREAKING NEWS! Adi Petre, out de la UTA Arad dupa numai 4 luni! Clubul a facut anuntul: 11 jucatori au plecat

Revenirea la clubul unde a debutat nu a fost de bun augur pentru atacant.

Adrian Petre a decis sa se intoarca la UTA in iarna acestui an pentru a-si relansa cariera. Insa in cele 15 meciuri, atacantul a reusit sa marcheze un singur gol, exasperandu-l in repetate randuri pe Laszlo Balint cu ratarile sale.

Joi, conducerea clubului aradean a anuntat ca renunta la serviciile lui Petre si ale altor 10 jucatori pentru sezonului viitor.

"Jucatorii care nu vor face parte din lotul echipei noastre pentru viitorul sezon competitional al Ligii I sunt: Alexandru Albu, Valentin Buhacianu, Cristian Melinte, Andrei Peteleu, Adrian Petre, Simo Rompoulakou, Nelut Rosu, Ciprian Rus, Denis Rusu, Dragos Tescan, Albert Voinea.

Le multumim tuturor pentru aportul adus in perioada petrecuta alaturi de noi si le dorim mult succes in viitor!", este comunicatul oficial emis de UTA.

Adrian Petre nu mai este eligibil pentru regula U21. Fotbalistul a implinit anul acesta 23 de ani si de-a lungul carierei a mai evoluat la Esbjerg, FCSB si Cosenza.