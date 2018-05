Tara care a declarat razboi interlopilor! Vor sa distruga Mafia Siciliana si Bratva, fratia criminalilor rusi

Clanurile interlope au inceput sa fie vanate.

Spania a fost tara de alegere pentru majoritatea liderilor interlopi din ultimii 20 de ani. Acestia au parasit tarile unde erau vanati pentru a evita arestarea, si si-au mutat imperiile financiare facute din infractiuni in statiunile insorite din Spania, acolo unde politistii nu au fost prea hotarati sa le puna probleme.

De altfel, acestia au fost tolerati ani de zile, insa statul spaniol le-a declarat razboi in ultimii ani. Interlopi din Rusia, Italia, Olanda, Anglia sau America de Sud au inceput sa fie expulzati in ultimii ani.

Spania a devenit capitala drogurilor in Europa, fiind locul unde se produc majoritatea tranzactiilor venite din America de Sud, in timp ce Ibiza este nu doar capitala petrecerilor in Europa ci si a drogurilor periculoase, cum sunt cocaina si heroina.

De altfel, mafia siciliana controleaza traficul de heroina si cocaina in Europa, iar sefii retelelor sunt stabiliti in Ibiza. Un caz celebru a avut loc de curand, cand 5 frati ce conduceau o grupare interlopa ce se ocupa cu trafic de droguri au fost trimisi acasa in Italia.

Nici mafia din Rusia, denumita Bratva, sau fratia infractorilor, nu a scapat. Rusii incep sa fie deportati dupa ce au fost tolerati in anii 90. Acestia au fugit din tara lor dupa caderea URSS si si-au mutat afacerile in Spania, insa in ultimii ani au inceput sa fie si ei expulzati.

Unul dintre sefii mafiei din Rusia detine o casa de 20 de milioane de euro intr-o zona de lux, fiind vecin cu sora regelui Spaniei, Juan Carlos.