S-a refugiat in bratele ei! Cum arata femeia care il consoleaza pe Karius dupa finala UCL. In trecut s-a intalnit si cu Ronaldo

Daniella Grace este femeia care il consoleaza pe Loris Karius dupa finala teribila de la Kiev.

Loris Karius are in bratele cui sa se refugieze dupa erorile colosale din finala UEFA Champions League. Acesta este intr-o relatie cu modelul Daniella Grace Almeida, care in trecut a mai avut legaturi cu Ronaldo si cu baschetbalistul Blake Griffin.



Presa spaniola scrie ca Daniella Grace Almeida s-a intalnit in trecut si cu portughezul Cristiano Ronaldo, cei doi "calatorind in diferite tari pentru a se intalni".



Daniella Grace Almeida are origini portugheze si italiene.