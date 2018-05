Borcea ramane in inchisoare: "Regret faptele comise!" Judecatorii i-au refuzat cererea de eliberare conditionata

Cristi Borcea ramane in continuare inchis.

Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au decis ca fostul actionar de la Dinamo sa ramana inchis. Cristi Borcea are de executat o pedeapsa de sase ani si patru luni in "Dosarul Transferurilor".

Avocata lui Cristi Borcea, Alice Draghici, a explicat in sala de judecata ca acesta indeplineste toate conditiile pentru a fi eliberat, platind prejudiciul si executand o mare parte din pedeapsa primita, adica patru ani si doua luni. De asemenea, ex- presedintele executiv al ros-albilor a castigat 385 de zile ca urmare a muncii prestate in penitenciar, a primit recompense si nu a fost sanctionat.

"Lipsa oricarei sanctiuni in penitenciar inseamna dorinta unui om sa se reabiliteze. Doresc sa corelez starea medicala cu staruinta in munca. Inainte de a fi incarcerat, a suferit o operatie grava. Din momentul in care a fost incarcerat, a muncit permanent. Azi, lucreaza in regim deschis fara supraveghere. Nu e corect ca un om care a platit prejudiciul sa fie acuzat ca foloseste de asta ca un tertip. Este un om corect. Alti inculpati trimisi in judecata nu au platit un leu. Privarea de libertate este foarte grea", a spus avocata, conform antena3.ro.



"Regret faptele comise. Imi pare rau pentru familie si copii, pentru ca i-am expus la asa ceva", a afirmat si Borcea.