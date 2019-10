BOMBA: Echipa care pregateste oferta pentru Dan Petrescu! Impresarul campionului de la Cluj: "I-ar placea sa mearga! Acolo sunt alte conditii!"

Dan Petrescu poate pleca de la CFR Cluj.

Dinamo Moscova a fost invinsa vineri, in deplasare de Orenburg, iar antrenorul Dmitri Hohlov, a demisionat din cauza rezultatelor slabe. Oficialii lui Dinamo Moscova ii cauta inlocuitor, iar presa rusa l-a inclus si pe Dan Petrescu pe lista potentialilor antrenori care ar putea ajungea in Rusia. Celalate variante ale rusilor sunt Kurban Berdiev, Oleg Kononov, dar insa cu putine sanse, Kononov fiind foate aproape sa o preia pe PAOK Salonic.

Agentul lui Dan Petrescu, Nicolae Pirnau, a declarat ca lui Petrescu i-ar placea sa revina la Dinamo Moscova si exista posibilitatea ca acesta sa se desparta de CFR.

"Nu stiu daca Dan Petrescu este pe lista posibililor antrenori ai echipei Dinamo, deoarece nu am acea lista. Pot sa spun sigur ca Dan Petrescu a petrecut o perioada buna in Rusia, la Dinamo Moscova in particular, si i-ar placea sa revina. In grupele Ligii Europa, a invins pe Lazio si a pierdut cu Celtic. Exista posiblitatea ca el sa-si incheie contractul cu CFR Cluj. Daca ar fi o oferta de la Dinamo, nu cred ca ar fi vreun antrenor normal sa o refuze, deoarece conditiile si campioanatul Rusiei sunt o perspectiva atractiva", a declarat agentul lui Petrescu.

Dan Petrescu a mai antrenat-o pe Dinamo Moscova intre august 2012 si aprilie 2014. In acest moment Dinamo Moscova se afla pe locul 15 in clasament, cu 10 puncte.