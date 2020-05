Bogdan Vintila primeste o veste nesperata! Noi detalii despre accidentarea lui Valentin Cretu! Cand ar putea reveni pe teren fundasul ros-albastrilor

Din articol Cum ar putea arata FCSB in partida cu CFR Cluj

Detalii de ultima ora despre accidentarea lui Valentin Cretu.

Fundasul celor de la FCSB, Valentin Cretu, s-a accidentat imediat dupa ce antrenamentele in Liga 1 s-au reluat. Initial cei din staff-ul ros-albastrilor au crezut ca este vorba de o accidentare care ar fi putut sa il tina pe Cretu departe de gazon pana la sfarsitul acestui an. Problema la genunchi, insa, nu este atat de grava, iar potrivit Fanatik, fotbalistul vicecampioanei Romaniei a facut ieri primele alergari pe terenul de la baza din Berceni.

Initial, antrenorul FCSB-ului, Bogdan Vintila s-a speriat cand a vazut accidentarea lui Cretu, insa rezultatul RMN-ului arata faptul ca ligamantele nu au fost afectate, iar accidentarea nu este atat de grava. Cei din staff sunt de parere ca fundasul dreapta al ros-albastrilor ar putea fi recuperat pana la meciul din 14 iunie pe care FCSB il va disputa impotriva campioanei CFR Cluj.

In cazul in care Valentin Cretu nu va putea fi recuperat pana la ora partidei, in locul sau va juca Ovidiu Popescu, fotbalist care a mai fost reprofilat pe aceasta pozitie cand a fost nevoie.

Cum ar putea arata FCSB in partida cu CFR Cluj

Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Ovidiu Popescu, Nedelcu, Olaru - Man, Tanase, Coman