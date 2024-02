Formația dirijată de Cristiano Bergodi a înregistrat până în clipa de față 11 victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri, după 23 de etape desfășurate în sezonul regulat.

Bogdan Lobonț, impresionat profund de un jucător de la Rapid: ”Este aur!”

Bogdan Lobonț, fost internațional român cu 85 de prezențe la prima reprezentativă, e antrenor cu portarii în acest moment la Rapid București

Fostul goalkeeper a subliniat faptul că Virgil Drăghia, al doilea portar al giuleștenilor, e ”aur pentru grup” și că bucureșteanul e o voce puternică în vestiar alături de Cristi Săpunaru, căpitanul rapidiștilor.

”Virgil este disponibilitatea dusă la extrem, pentru că din prima zi s-a pus la dispoziție. Înfometat să învețe lucruri noi, un băiat care în timpul antrenamentelor după o perioadă scurtă de timp a început să se corecteze singur, ceea ce este un lucru extraordinar.

Mulți consideră că este de mult timp la Rapid, rolul lui a fost să fie eterna rezervă, dar nu este adevărat. Îl văd zi de zi cum se pregătește și cât de disponibil e. În multe lucruri pe care le face mă revăd pe mine în perioada Roma, este aur pentru grup.

Este o voce cu greutate în cabină, are o personalitate ridicată când vorbește el alături de Cristi ascultă toți. Dacă el poate să facă anumite lucruri, nu pot să zic că are o vârstă înaintată pentru că ceea ce face Virgil acum am făcut la 38 de ani, 6 ani mai mult decât are Virgil. Prin ceea ce face, fără să zică îi trage pe ceilalți după el”, a spus Bogdan Lobonț, potrivit Fanatik.

Virgil Drăghia e cotat la 200.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, și se află la Rapid București din septembrie 2018. Până la finalul actualei stagiuni mai are goalkeeper-ul contract cu giuleștenii.

Rapid, Concordia Chiajna, Juventus București și FC Voluntari sunt echipele la care Virgil Drăghia a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.

Rapid, în perioada de mercato

Veniri - Ermal Krasniqi (CFR Cluj / 1 milion de euro), Mihai Aioani (FCV Farul / 400.000 de euro), Damjan Djokovic (FCSB / liber de contract), Florent Hasani (KF Tirana / 300.000 de euro), Borisav Burmaz (FK Vozdovac / 400.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Andrei Ciobanu (Poli Iași)

Plecări - Horațiu Moldovan (Atletico Madrid / 800.000 de euro), Borja Valle (Ponferradina / contract reziliat), Juvhel Tsoumou (Police Tero FC / contract încheiat), Andrei Ciobanu (FC Voluntari / contract reziliat), Alexandru Stan (CS Mioveni / împrumutat), Ștefan Pănoiu (FCU Cluj / împrumutat)

Jucători puși pe lista de transferuri - Dragoș Grigore, Cătălin Cîrjan (împrumutat de la Arsenal)