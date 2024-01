Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #22 din primul eșalon al României. La capătul celor 90 de minute, giuleștenii au beneficiat de toate cele trei puncte, după ce au revenit pe tabela de marcaj de la 1-3.

Cristiano Bergodi, sunat de oficialii lui Atletico Madrid: ”M-au întrebat despre Horațiu! Vă povestesc acum”

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al giuleștenilor, a vorbit despre evoluția elevilor săi și a ținut să ofere credite pentru fiecare jucător transferat de Rapid în această perioadă de mercato din iarnă.

”Cum am trăit? Ați văzut nebunia în Giulești. Încă am emoții mari. A fost frumos. O victorie de moral, de luptă. A plouat tot meciul. Au venit și multe goluri. Nu credeam că se putea întâmpla un astfel de meci astăzi. Băieții au reacționat bine, de la 1-3. Cred că atunci când am dat al doilea gol au intrat în joc. Am crezut că putem să egalăm și că putem câștiga. Lucrul cel mai important e că echipa nu s-a speriat.

Și cei care au intrat au făcut lucruri extraordinare. Ne-au adus și ei victoria. Cred eu că golul de 3-1 putea omorî orice echipă. Uite că noi am rămas acolo. Să dăm al doilea gol, să egalăm și să câștigăm meciul. Cea mai mare victorie de până acum!

Krasniqi. A avut o problemă la coapsă, motiv pentru care l-am schimbat. Hasani, binișor, în prima repriză mi-a zis și el că nu a găsit bine poziția lui, că a trebuit să stea mai mult între linii, e un jucător tehnic. Încă nu se cunpaște bine cu ceilalți jucători. E normal, am făcut doar șapte antrenamente. Funsho când a intrat a făcut bine. Mă bucur pentru el. Repet. Ai bancă, ai jucători, poți să schimbi. Am spus după meci că trebuie să fim pregătiți toți. Cine vine de pe bancă poate schimba meciul. Așa s-a întâmplat. Djokovic are un fizic bun, și el trebuie să îi cunoască pe ceilalți. Burmaz a intrat cu această 'răutate' incredibilă, are o foame de a ajunge departe, departe! Se vede. Are ambiție”, a spus Cristiano Bergodi.

De asemenea, Cristiano Bergodi a vorbit și despre transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Italianul a subliniat că a fost sunat de către oficialii clubului din La Liga și a specificat faptul că se bucură pentru reușita portarului.

”Moldovan nu e vinovat pentru aceste trei goluri. E un portar bun. A luat trei goluri, dar nu e vina lui. Toată echipa e responsabilă pentru golurile luate. Pe Horațiu l-am băgat și era convins că putea juca. A vrut să iasă bine din această situație. Și cu suporterii și cu toată lumea. Cred eu că va avea o carieră importantă. Vă povestesc că ieri m-a sunat directorul sportiv de la Atletico și m-a întrebat despre Horațiu. Mă bucur pentru el”, a mai spus Cristiano Bergodi.

Rapid București - FCU Craiova 4-3

Dragoș Albu a deschis scorul în minutul 25, iar Ermal Krasniqi a restabilit egalitatea în minutul 43. Show-ul a început însă în repriza secundă, când s-au marcat cinci goluri.

Mai întâi, Willian Baeten a dus scorul la 2-1 în minutul 51, iar Alexandru Blidar a majorat diferența în minutul 56.

Formația dirijată de Cristiano Bergodi a turat însă motoarele, iar Albion Rrahmani a marcat în minutul 76 din penalty, Răzvan Onea a restabilit egalitatea în minutul 82, iar Borisav Burmaz a adus victoria pentru giuleșteni în minutul 90+4.