BOGDAN ANDONE LA FCSB | Se plangea de MOCIRLA din fotbalul romanesc si ataca dur Federatia! Cel mai tare discurs al lui Andone

Bogdan Andone va fi numit maine antrenor principal la FCSB.

In februarie 2018, cand era antrenorul lui ASU Politehnica Timisoara, echipa care se lupta pentru salvarea de la retrogradare si pierdea dramatic meciul cu Chindia din etapa a 22-a din Liga a 2-a, Bogdan Andone acuza dur maniera de arbitraj si „lucratura” oficialilor Federatiei Romane de Fotbal.

”Probabil, la Cheile Gradistei se fac si promovatele, si retrogradatele, si brigazile de arbitri. Acolo se organizeaza totul. Iar noi, din pacate, nu avem nicio forta. Nici nu stiu daca participa cineva la sedintele acestea, asa ca si le pot face linistiti. Cu siguranta venirea lui Ionut Lupescu ar fi o sansa pentru fotbalul romanesc. Ar fi singura si unica noastra sansa sa iesim din mocirla in care se afla acum fotbalul romanesc.

Din pacate, nu doar greseala noastra a facut diferenta, ci arbitrul, cu acea eliminare. Eu consider ca au mai fost cateva faulturi care nu au fost gestionate. Inainte de eliminare, Poparadu a fost lovit cu cotul in ceafa. Ar fi fost fault si cartonas galben pentru noi si de la acea faza a iesit eliminare. Cred ca au mai fost 5-6 faze in prima repriza. Chiar i-am atras atentia arbitrului de rezerva, pentru ca toate sariturile fundasilor adversi erau cu cotul in capul lui Lusamba sau la Sorescu si nu s-a luat nicio masura”, acuza Andone.