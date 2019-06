BOGDAN ANDONE LA FCSB | Becali nu a putut sa il ia pe Sumudica, dar se multumeste cu cumnatul lui! Cine este Bogdan Andone, noul antrenor de la FCSB

Noul antrenor al FCSB are un istoric de rapidist.

Bogdan Andone a castigat 3 trofee in Giulesti sub comanda lui Mircea Lucescu.

Refuzat de Marius Sumudica, Edi Iordanescu, Nicolae Dica si Walter Zenga, Gigi Becali s-a reorientat rapid si se pregateste sa il anunte pe Bogdan Andone ca antrenor al echipei sale pentru sezonul viitor. Acesta a castigat trei trofee in Giulesti sub comanda lui Mircea Lucescu, titlul, Cupa Romaniei si Supercupa, a fost campion si supercampion al Ciprului, si este cumnatul lui Marius Sumudica, care este casatorit cu sora sa.

Bogdan Andone a antrenat mai multe echipe

Andone, 44 ani, a jucat pentru Corvinul, Sportul Studentesc, FC Brasov, Rapid (1996-1997, 1998-2000), Farul, Otelul, Ferencvaros, Apollon Limassol, Alki Larnaca si Ermis Aradippou. Ca antrenor, el are licenta Pro UEFA si le-a pregatit ca principal pe FC Voluntari, Olimpia Satu Mare, ASU Poli Timisoara, Metaloglobus si Energeticianul. Fostul mijlocas a lucrat cu Sumudica la Astra Giurgiu, unde a fost asistent in sezonul de titlu al echipei lui Ioan Niculae, iar in sezonul trecut a fost secundul lui Mihai Teja la FCSB.