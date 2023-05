Patronul FCSB-ului nu și-a menajat deloc jucătorii după meciul pierdut la Constanța, scor 3-2, după ce vicecampioana a condus cu 2-0. Printre cei intrați în ”vizorul” omului de afaceri s-a numărat și Tavi Popescu (20 de ani).

Gigi Becali l-a criticat pe Octavian Popescu

Înainte de startul play-off-ului, Becali a anunțat că Popescu va trece pe banca de rezerve pentru a-i face loc lui Florinel Coman, care a avut evoluții impresionante. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată, pentru că Florinel a adus puncte importante pentru vicecampioană în play-off.

Fără gol de mai bine de trei luni, Tavi Popescu a fost criticat de Becali pentru prestația sa de la meciul cu Farul, unde a fost înlocuit la pauză cu Andrei Cordea.

„Coman are clauză, Tavi Popescu... fotbalul nu e așa, cu tiki-tiki, că nu e la sală. Fotbalul e bărbăție, luptă, război! El nu mai vrea luptă și război, vrea tiki-tiki. Atunci nu poți să iei bani pe el”, a spus Becali.

VIDEO - Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut titlul

Gigi Becali: ”Nu poți să iei mai mult”

Supărat, patronul FCSB a anunțat că va lua o decizie cu privire la strategia pentru sezonul următor. Nu știe dacă va investi sau nu o sumă importantă pentru a ”defila” în sezonul 2023-2024.

Becali și-a ”mitraliat” jucătorii în dialog cu reporterii, luni, și a dezvăluit câți bani ar încasa dacă și-ar vinde tot lotul.

„Eu, să vedem dacă vreau să mai dau foc (n.r. - la bani). Am dat la vreo zece milioane când am luat echipa de la Talpan și mai am încă 13, deci 23 de milioane.

Am dat foc la bani! Dacă vând jucătorii, să zicem că iau vreo 15, că atât poți să iei la ora asta dacă-i vinzi pe toți. Nu poți să iei mai mult”, a spus Gigi Becali.