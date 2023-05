Supărat, patronul FCSB a anunțat că va lua o decizie cu privire la strategia pentru sezonul următor. Nu știe dacă va investi sau nu o sumă importantă pentru a ”defila” în sezonul 2023-2024.

Becali și-a ”mitraliat” jucătorii în dialog cu reporterii, luni, și a dezvăluit câți bani ar încasa dacă și-ar vinde tot lotul.

Gigi Becali: ”Nu poți să iei mai mult”

„Eu, să vedem dacă vreau să mai dau foc (n.r. - la bani). Am dat la vreo zece milioane când am luat echipa de la Talpan și mai am încă 13, deci 23 de milioane.

Am dat foc la bani! Dacă vând jucătorii, să zicem că iau vreo 15, că atât poți să iei la ora asta dacă-i vinzi pe toți. Nu poți să iei mai mult”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali anunță: „Cupa e mai importantă!”

Finanțatorul vicecampioanei anunță că nu se retrage, iar pentru sezonul următor și-a stabilit un nou obiectiv. Deși până recent anunțase în repetate rânduri că nu este interesat de Cupa României, singurul trofeu câștigat de echipa recent, în sezonul 2019/20, Gigi Becali a declarat luni că începând cu sezonul următor, echipa sa se va lupta pentru a câștiga trofeul.

Motivul invocat de omul de afaceri este faptul că adjudecarea trofeului îi va permite echipei sale să joace în preliminariile UEFA Europa League, astfel că FCSB se va focusa și pe această competiție. În acest sezon, roș-albaștrii au fost eliminați încă din faza grupelor din Cupa României, după ce s-au impus cu 2-0 cu FC Botoșani, dar au remizat cu Oțelul Galați, scor 0-0, și UTA Arad, scor 2-2.

„La anul, Cupa e chiar mai importantă. E chiar mai importantă! Joci preliminarii de Europa League, nu de Conference League. Deci anul ăsta avem campionat, Cupă și Conference League, cred eu”, a declarat Gigi Becali în cursul zilei de luni.