FCSB a condus cu 2-0 până în finalul primei reprize, când Ștefan Târnovanu a gafat impardonabil, iar Criciuma Mateus a speculat momentul, a marcat și i-a reintrodus în joc pe „marinari”.

La o zi după înfrângerea usturătoare suferită de FCSB, Gigi Becali și-a „mitraliat” fără milă jucătorii.

Gigi Becali: „Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători!”

„Și greșeala mea că tot am avut încredere în Cordea ăsta, văd că se duce din ce în ce mai jos. Sorescu îi dă pase lui Borza la trei metri. Ovidiu Popescu, în care am avut încredere și am zis că are bărbăție, se ascundea de minge!

Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători, în Coman și în Șut. Compagno a dat gol și nu l-am mai văzut pe teren. Dacă ai mentalitate de fotbalist, îl plimbi pe adversar până îl distrugi. La 2-0 zicea Coman că nu mai e de frică. Îi dai 7-0, pentru că ei s-au descoperit, dar noi ne-am speriat. În partea stângă ce s-a greșit? A ieșit Tavi, se ducea ca un șoricel după Borza.

A intrat Cordea, poate acolo s-a greșit. L-am băgat pe Cristea, că am zis are ăla galben. Dacă nu era Cristea, puteam să fim iar la campionat. A dat pasă la adversar. Bă, voi vă dați seama?! N-au, săracii, nicio vină”, a spus Gigi Becali la o zi după dezastrul cu Farul.

VIDEO - Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut titlul

Farul a învins-o pe FCSB în trei din cele patru meciuri jucate în acest sezon, cu 3-1 (acasă) şi 3-2 (în deplasare) în sezonul regulat, iar acum cu 3-2. FCSB s-a impus în play-off cu 2-1.

FCSB, care venea după trei victorii consecutive în play-off, are asigurat locul al doilea.

