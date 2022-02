Becali nu-l iartă pe Keșeru nici după ce a dat gol: ”E treaba lui cum s-a simțit. Să vedem dacă o să mai aibă ocazia”

Nu a fost suficient, însă, pentru a-l impresiona pe Gigi Becali. Patronul FCSB este gata să scape de Keșeru în vară, așa cum a spus încă de la începutul acestui an.

Becali, tăios cu privire la Keșeru: ”E treaba lui cum s-a simțit”

„Despre Keșeru am spus că scăpăm de el în vară referindu-mă la salariu, nu are rost să comentăm lucruri. Am spus că am scăpat de Budescu, care are 25.000 și scap și de Keșeru, am și specificat.

E treaba lui cum s-a simțit, în vară termină contractul. Să vedem dacă o să mai aibă ocazia să mai dea goluri. E bine că a dat un gol, da”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Cinci goluri și trei assist-uri a bifat Keșeru în acest sezon pentru cei de la FCSB. Cota sa de piață ajunge la 1,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

FCSB a fost condusă de două ori de FCU Craiova, dar a reușit să smulgă un punct și să rămână la opt puncte în spatele liderului CFR Cluj, care s-a împiedicat în această etapă, 1-1 cu Universitatea Craiova.

FCSB este pe locul doi, cu 52 de puncte. În următoarea etapă, vicecampioana se va duela cu ultima clasată, Academica Clinceni, iar FCU Craiova urmează să joace pe propriul teren cu FC Botoșani.