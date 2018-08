Rapid Viena 3-1 FCSB | Becali il face praf dupa ce anuntase ca ia 100 de milioane pe el: "Numai peste un AN joaca la Steaua!" Surpriza: pe cine a facut praf dupa meciul cu Rapid Viena

A intrat la pauza si a fost unul dintre cei mai activi jucatori de pe teren, dar tot nu l-a impresionat pe Becali!

Florinel Coman a costat 3 milioane de euro, iar Becali visa la zeci de milioane in schimbul sau. Patronul FCSB pare sa-si fi pierdut total increderea in Coman.

"Ce-a crescut Coman? Lasa-ma ca a crescut. Trebuia sa dea gol, da, ba, tare. Ce sa-i faca Dica lui Coman? Poate sa-i faca forta la picioare, sa-l antreneze cu asta? Eu stiu ce zic si ce vad, da? Ma intereseaza sa joace fotbal. Daca dai pasa la adversar nu mai joci, cum sa dai pasa la adversar. La Coman mai trebuie un an de munca, doar asa poate sa joace el la Steaua. Ii mai trebuie un an de munca si iar munca! Eu nu stiu ce face el dupa antrenamente. La Viitorul dribla, acum ce face? N-o sa dam 4 la Bucuresti, o sa dam numai 3. O sa vedeti cine e FCSB!", a spus Becali la Digisport.