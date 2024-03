Formația dirijată de Elias Charalambous a evoluat pueril pe Arena Națională, din postura de echipă oaspete, și a încasat patru goluri de la giuleșteni, care au fost în mare formă în fața a aproape 44 de mii de suporteri rapidiști.

Bănel Nicoliță: ”Am fost înjurat după meciul cu Rapid!”

Bănel Nicoliță, fost jucător la FCSB, a evidențiat că a fost insultat după eșecul roș-albaștrilor și a ținut să puncteze faptul că a fost extrem de dezamăgit de înfrângerea suferită de liderul din Superliga României.

”(n.r. După derby-ul cu Rapid câte mesaje ai primit?) Am fost foarte dezamăgit, foarte înjurat. Am înghițit, pentru că ăsta e fotbalul. Am jucat și eu și știu ce înseamnă.

Sunt sigur că și jucătorii de la FCSB suferă și ei. Sunt conștienți de greșeala pe care au făcut-o și de jocul slab făcut. Sunt sigur că vor veni mai puternici în play-off”, a spus Bănel Nicoliță.

Pentru FCSB, eșecul cu Rapid a venit după 11 meciuri fără înfrângere în primul eșalon al României. Pe giuleșteni, roș-albaștrii nu i-au mai învins din noiembrie 2022, moment în care echipa din Berceni câștiga cu 3-1.

Play-off-ul Superligii României

FCSB a obținut accederea în play-off-ul Superligii României cu 32 de puncte. În coasta liderului se află Rapid București, care a beneficiat de rotunjire și ocupă locul secund cu 28 de puncte, în timp ce CFR Cluj completează podiumul cu 27 de puncte.

În play-off, Universitatea Craiova se situează pe a patra poziție cu 25 de puncte, Farul Constanța, campioana en-titre, se află pe cinci cu 22 de puncte, iar Sepsi OSK a intrat dramatic în play-off cu 22 de puncte, după ce a învins-o la ultima fază pe Petrolul Ploiești în ultima etapă a sezonului regular.

Cum arată clasamentul sezonului regular din Superliga României