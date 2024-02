Dan Nistor, show la interviu: "M-am bătut cu Chipciu în vestiar / Dacă mor eu și Alex, ce se întâmplă?"

Universitatea Craiova a condus cu 2-0 la pauză, după golurile din penalty ale lui Houri și Căpățînă. U Cluj a revenit rapid în actul secund - Vali Gheorghe a marcat după doar 19 secunde, iar Dan Nistor a transformat și el un penalty în minutul 64.

Dan Nistor, show la interviu după Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 2-2

După meci, Dan Nistor a avut un discurs presărat cu glume și ironii. Mijlocașul a spus că U Cluj a ajuns mai târziu la meci, iar declicul s-a produs după "o bătaie cu Chipciu" la pauză.

"S-a trăit foarte greu meciul. În prima repriză n-am fost la meci. Ne bucurăm că am făcut acest egal și suntem încrezători. De azi e un nou început, au venit mulți jucători noi și se vede. În ultimele săptămâni ne-am antrenat doar pe sintetic și a fost mai greu pentru noi.

A fost o mică ceartă în vestiar (n.r - la pauză) între mine și Chipciu. Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem. Ne-am bătut în vestiar, apoi am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun.

E un obiectiv propus de noi în vestiar să intrăm în play-off, dar obiectivul conducerii sunt locurile 7-9.

Au fost trei ani frumoși pentru mine la Craiova. Am venit cu plăcere. Am câștigat o Cupă, o Supercupă, am fost aproape să câștigăm și noi campionatul. Eu n-am putut să fac așa multe pentru acest club. Sper ca jucătorii de acum și conducerea să poată să facă mai mult și să câștige campionatul.

(n.r - despre gestul făcut la gol) Au venit patru prieteni de la Rucăr să mă vadă și am zis să le fac salutul.

Aștept să mai marcheze și alți jucători. Știu că pretențiile sunt mari și sper ca pe viitor să marchez din nou.

(n.r - despre discursul lui Sabău după meciul trecut) Domnul Sabău a avut perfectă dreptate. Dacă mor eu și Alex Chipciu, ce se întâmplă? Moare U Cluj? Mai sunt și alți jucători, iar echipa trebuie să stea în toți jucătorii, nu în noi doi.

Dacă aș reveni la forma din 2023, l-aș forța pe selecționer (n.r - să-l convoace la națională) și ar fi o problemă. Nu știu ce să zic", a spus Dan Nistor.