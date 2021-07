"Au fost mici ciupituri!" Andrei Prepelita, nemultumit de arbitraj. Antrenorul Argesului anunta doua mutari la echipa: "Ne trebuie concurenta acolo!"

FC Arges a pierdut partida cu Universitatea Craiova, scor 0-1!

La finalul meciului, Andrei Prepelita s-a declarat multumit de felul in care a aratat echipa sa, insa a criticat compartimentul ofensiv, care nu a gestionat cum trebuie cateva faze importante.

Potrivit spuselor antrenorului, la Arges vor mai sosi in perioada urmatoare doi fotbalisti ofensivi, care sa-i faca concurenta lui Lupeta in atac.

"Cred ca ma facut o singura greseala si am primit acel gol.

Am pierdut, dar ma bucur ca am vazut ca baietii se bat de la egal la egal cu o echipa de top din Liga 1. Am pierdut, dar am arata bine.

Suferim ca si solutii in atat. Speram sa le rezolvam. Sa mai vina un atacant sau doi ca sa cream un pic de concurenta.

Au fost mici ciupituri. Dar asta se intampla cand joci in deplasare la o echipa care se bate la titlu. Arbitrii au tendinta in astfel de situati sa dea 5% gazdelor", a spus Andrei Prepelita la finalul meciului cu Universitatea Craiova, la Digi Sport.