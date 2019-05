Anamaria Prodan a lamurit situatia lui Nicusor Stanciu: "Semneaza cu alta echipa daca nu se intampla asta!" Ultimatum pentru arabi

Nicusor Stanciu a plecat din Arabia Saudita dupa ce nu a primit niciun ban de cand s-a transferat la Al Ahli.

Situatia lui Nicolae Stanciu la Al Ahli ar putea reintra pe fagasul normal daca jucatorul va primi astazi banii pentru toata perioada in care a jucat la echipa araba.

Anamaria Prodan a explicat ca arabii au promis ca ii vor vira lui Stanciu toti banii restanti. Romanul nu a primit niciun salariu de cand s-a transferat la Al Ahli la finalul lunii ianuarie.

Impresarul spune ca, in cazul in care acesta nu va primi restantele, poate semna cu o alta echipa, urmand sa se judece cu arabii.

"Astazi asteptam sa vedem daca ajung banii in contul jucatorului. In proportie de 90% situatia e rezolvata. El oricum face zilnic singur antrenamente la acelasi nivel din ziua in care a ajuns acasa. A vorbit si cu selectionerul, totul e ok", a declarat Anamaria Prodan pentru GSP.

"Daca nu vor intra banii in cont, conform legii, el poate semna cu o alta echipa dupa ce FIFA ii da 'cartea verde' pentru o perioada temporara. Apoi se judeca procesul si vedem cine castiga.

Dar eu zic ca nu se va ajunge aici. Trebuie sa asteptam sa vedem daca intra banii si, daca totul e ok, el revine la antrenamente. Sper sa nu se mai repete aceste probleme. Eu nu vreau relatii tensionate cu nimeni, dar vreau sa-mi fie respectat jucatorul. Imi doresc foarte tare ca el sa revina la echipa, ca s-a simtit foarte bine acolo. Dar sa nu uitam ca fotbalul se joaca pe bani si trebuie sa fii platit", a completat impresarul.

Stanciu a cerut sa-i fie reziliat contractul

Nicolae Stanciu a cerut ca intelegerea cu Al Ahli sa fie reziliata, lucru foarte greu de realizat daca Al Ahli va dovedi ca a platit salariile, in conditiile in care clubul din Arabia Saudita a platit o suma uriasa pe Stanciu in urma cu doar cateva luni, 10 milioane de euro.

Stanciu a marcat 2 goluri si a dat 3 pase decisive in 10 partide in tricoul lui Al Ahli.