Atacantul favorit al lui Rednic revine în România! A semnat cu revelația sezonului precedent

Kevin Luckassen revine în Liga 1.

Atacantul adus în România de Mircea Rednic s-a înțeles cu Sepsi OSK. El va avea ca scop înlocuirea lui Pavel Safranko, plecat în Africa de Sud.

Kevin Luckassen a mai jucat în România. Crescut de AZ Alkmaar, viitoarea adversară a lui CFR din grupele Conference League, atacantul olandez ce are și naționalitate ghaneză a mai evoluat pentru Poli Iași și Viitorul (Farul), la ambele echipe fiind adus de Mircea Rednic.

El va fi cedat de Kayserispor sub formă de împrumut, timp de un sezon.

”Sepsi OSK are un nou atacant. Lotul echipei Sepsi OSK s-a îmbogăţit cu încă un jucător, în persoana lui Kevin Luckassen. Atacantul olandez, în vârstă de 28 de ani, a sosit sub formă de împrumut, pe o perioadă de un an, de la Kayserispor (Turcia).

De-a lungul carierei sale, Kevin Luckassen a mai jucat la FC Viitorul Constanța, Politehnica Iași, Almere City (Olanda), Northampton (Anglia), SKN Polten (Austria), Slovan Liberec (Cehia) și Ross County (Scoţia). Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK!”, a anunțat Sepsi pe pagina oficială de Facebook.

În 19 meciuri jucate la Viitorul (Farul), Kevin Luckassen a înscros de nouă ori în 19 partide. În toată cariera sa a înscrie 47 de goluri în 222 de meciuri. În Turcia, la Kayserispor, a jucat 14 meciuri, fără să marcheze.