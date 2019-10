VIITORUL - CFR 3-1 | "Nu e usor cand stai prin avioane!" Dan Petrescu a LUAT FOC dupa infrangerea in fata Viitorului! Ce spune despre plecarea de la CFR

CFR a pierdut la Ovidiu partida cu CFR Cluj, scor 3-1. La finalul partidei, Dan Petrescu a vorbit despre partida si despre o eventuala plecare a acestuia de la CFR.

"Prima repriza, cea mai proasta de cand sunt eu la CFR. Cand stai prin aeroporturi si prin avioane, poate cu alte echipe castigi, dar cu viitorul nu. E clar ca la 2-0, proimul gol il da Peteleu, al doilea l-am luat de la 50 de metri. Am avut si noi ocazii sa facem 2-1, mari, poate cel mai bun jucator de pe teren a fost astazi Cabuz,a scos tot.

Atitudine a fost, dar nu e usor sa stai in avioane si sa pregatesti un meci, doar ieri am facut un antrenament. Arlauskis a jucat accidentat tot meciul, nu am vrut sa fac schimbare si am riscat cu el accidentat. Fotbalul se joaca pe goluri, dupa ocazii, cred ca am avut mai multe noi. Noi suntem pe primul loc si am fost, am facut aceste schimbari pe care le-am facut mereu, cand am venit de la Praga, am pierdut la Astra, acum venim de la Glasgow si pierdem la Viitorul. Ii felicit pe Viitorul. Eu cred ca am mai multe victorii impotriva lui Hagi, mai vin si ei la Cluj, mai sunt doua meciuri in play-off. Avantaj mare cand ai la dispozitie o saptamana sa pregatesti meciul. Echipa e pe primul loc, e in cupele Europene, de ce sa fiu ingrijorat? Campionatul e foarte strans, lupta mare la play-off, va fi o lupta mult mai mare la castigarea campionatului, Steaua va intra 100% in play-off.

Numele a fost mereu si va fi pus la alte echipe, dar dupa o asemenea infrangere nu am starea sa vorbesc despre asa ceva, ma bucur ca au vorbit de mine, dar nu vreau sa vorbesc acum", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.