Vrea Hagi sa fie PRESEDINTE la FRF? Raspunsul sau de ultima ora a venit

Hagi a plecat de la Viitorul dupa 11 ani de implicare totala in club.

Va ramane responsabil de partea tehnica in cadrul centrului de juniori al academiei si asteapta o oferta pentru a reveni pe banca. Hagi e pregatit sa faca pasul urmator in cariera si spune ca vrea sa antreneze un club cu un proiect castigator.

Gica nu se gandeste sa intre in lupta pentru postul de presedinte al FRF. Lasa de inteles ca ar lua in calcul o colaborare cu Federatia doar pentru partea tehnica.

"Nu ma gandesc sa merg la FRF presedinte! Ori nu ma ascultati, ori nu doriti, ori neglijati... Eu am transmis mesaje foarte concrete. Nu-s in barca cu nimeni, eu am fost lider. Imi place partea tehnica, nu partea administrativa. Nu sunt cu asta. Cand cineva crede ca are nevoie de un manager, poate sa se gandeasca la mine. Imi place terenul, imi place sa antrenez. Nu fac mai multe lucruri, merg intr-o directie", a spus Hagi la Telekom Sport.