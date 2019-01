Astra i-a decis soarta lui Alibec! Ce se intampla cu jucatorul: Anuntul oficial al clubului

Cei de la Astra si-au facut planul pentru a doua parte a campionatului.

Astra nu-l vinde acum pe Alibec si isi face bugetul pe spatele jucatorilor: amenzile sunt uriase pentru kilogramele in plus!

La Astra, carnatii si friptura se platesc scump dupa sarbatori: 400 de euro kilogramul pentru fotbalistii care au intrecut masura!

Nelut Rosu glumeste si spune ca el si colegii sai vor face cantarul oficial, ca la box.

"Eu astept sa plateasca amenzi pentru ca avem nevoie de bani", a spus razand Dani Coman.

Alibec nu e de vanzare in aceasta iarna!

"Alibec ramane, sper sa ne ajute sa ne indeplinim obiectivul, iar la vara, daca va avea o oferta foarte buna, il lasam sa plece!", a spus Coman.

Astra isi tine toti jucatorii, ca sa prinda play-off-ul. E pe locul 6.

"Steaua cumpara ce e mai bun in Romania in ultimul timp, cine isi face treaba bine la astra are sansa sa prinda un transfer la FCSB", a spus Nelut Rosu.