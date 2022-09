"Asta m-a deranjat, nu am înțeles-o". Supărarea lui Nicolae Dică în acest debut de sezon cu privire la jucătorii de la FCSB

FCSB își va începe aventura europeană, după o pauză de 5 ani, pe terenul lui West Ham, joi, 8 septembrie, de la 22:00, în direct pe PRO TV, VOYO, dar și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Ambele echipe nu traversează o formă bună în campionat. FCSB ocupă locul al 13-lea în Superligă, cu 7 puncte după 7 etape, având doar o victorie, 3-2 cu Chindia, în timp ce West Ham este pe poziția 18 în Premier League, cu 4 puncte după 6 partide.

Pentru FCSB este unul dintre cele mai slabe debuturi în competiția internă, iar Nicolae Dică este nemulțumit de diferența de atitudine pe care jucătorii au arătat-o în preliminariile Conference League, în comparație cu partidele din campionat.

Nicolae Dică: "Avem obiectiv câștigarea campionatului"

"De când am venit eu la echipă, am spus că avem obiectiv câștigarea campionatului și trebuie să punem totul în slujba echipei în momentul în care avem meciuri de campionat. Eram atunci încă în Europa și nu ne calificasem în Conference League. Am avut primul obiectiv: calificarea, iar acum ne axăm pe campionat.

Au venit aceste două jocuri cu Sibiul și cu Farul... Cu Sibiul mă așteptam să obținem cele trei puncte, nu să facem un joc spectaculos. Am avut meciul în Norvegia... Mă așteptam să câștigăm meciul cu atitudine.

Vizavi de campionat, pe mine asta m-a deranjat. Nu am înțeles-o, de ce am avut diferența asta mare între Europa și campionat. Este vina mea, pentru că nu am reușit să-i fac pe jucători să înțeleagă că este important campionatul", a declarat Nicolae Dică la OrangeSport.