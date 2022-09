Andrea Compagno știe de ce FCSB nu reușește să câștige în Superligă! Ce spune despre debutul fulgerător în tricoul roș-albastru

Sosit la FCSB, vârful italian a reușit deja să marcheze pentru FCSB, într-un meci din Superliga, în înfrângerea cu Farul Constanța, scor 1-3.

„Toate echipele când joacă împotriva celor de la FCSB ridică nivelul. Noi trebuie să știm asta și să dăm sută la sută pentru tricoul pe care-l purtăm și pentru suporterii noștri care așteaptă meci de meci victoria”, a spus Andrea Compagno, potrivit gsp.ro.

Andrea Compagno a debutat în tricoul lui FCSB la două zile după sosirea în București.

„A fost extrem de ciudat fiindcă totul s-a întâmplat în două zile. Am plecat de la Craiova, am ajuns la București, apoi am jucat”, a mai spus Compagno.

Cine este Andrea Compagno

Andrea Compagno (26 de ani) a evoluat în ultimele două sezoane la FC U Craiova, iar în primul, cel din Liga 2, italianul a marcat nouă goluri în 25 de meciuri. Compagno a impresionat și în Liga 1, competiție în care a marcat de 12 ori în 28 de meciuri, în sezonul trecut. În actuala stagiune, fotbalistul născut la Palermo are deja cinci goluri în șase apariții: câte unul contra lui CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și două împotriva lui FC Argeș.

Andrea Compagno și-a început cariera în țara natală, unde a jucat pentru Catania, Due Torri, Pinerelo, Torino U19, Borgosesia sau Norense.În perioada 2018-2020, înainte de transferul la FC U Craiova, Compagno a jucat în San Marino, la Tre Fiori FC, unde a avut o medie de aproape un gol pe meci: 37 de reușite în 41 de apariții.