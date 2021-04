"As putea sprijini un proiect de la ei!" Giovanni Becali a spus ce trebuie sa se intample la Dinamo pentru ca clubul sa se salveze! Ce spune despre o posibila implicare

Situatia de la Dinamo continua sa fie dificila!

'Cainii' se zbat sa se salveze de la retrogradare, insa rezultatele pozitive in campionat nu mai apar de 12 meciuri! Dinamo se afla pe locul 14 in plaout, cu 15 puncte, la doar doua puncte distanta de ultima clasata, Hermannstadt.

Giovanni Becali a vorbit despre situatia de la club si a dezvaluit ce ar trebui sa se schimbe astfel incat 'cainii' sa reuseasca sa se repuna pe picioare. Totodata, fostul agent a marturisit ca nu ar refuza implicarea intr-un proiect la club.

"Dinamo, pana nu isi aranjeaza in liniste noua conducere... nu se stie cine conduce. In primul rand, trebuie lichidat Cortacero prin justitie. In al doilea rand, acesti suporteri, 15-20 de mii, trebuie sa-si aleaga un numar de votanti care sa aleaga noul Consiliu de Administratie si noul presedinte. Acolo nu stii cu cine sa vorbesti acum.

Situatia economica este primordiala. Eu cand am fost acolo i-am lasat pe locul 1, la un punct peste Steaua. Dinamo, daca n-ar avea o perspectiva pe cel putin 4-5 ani, nu vor avea liniste si rezultate. Aduci jucatori din ligile 3, 4, 5 si multi straini, cand Dinamo are jucatori in propria pepiniera si nu-i debuteaza. Trebuie sa faca cum face FCSB. Dar in primul rand trebuie sa rezolve problema abonatilor, care trebuie sa decida o conducere. Acum la Dinamo, Eftimescu semneaza ce-i zic suporterii. In primul rand, trebuie clarificata situatia juridica.

As putea sprijini un proiect de la Dinamo, dar prin ceea ce stiu eu in fotbal. Cum sunt constituite aceste societati, marketing, publicitate, transferuri. In sensul asta, da", a spus Giovanni Becali pentru looksport.ro.