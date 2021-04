EXCLUSIV | Danut Lupu a criticat conducerea lui Dinamo dupa infrangerea cu UTA! Mesaj pentru jucatori: "Sa-si dea doua palme!" 

Danut Lupu mai are inca incredere in jucatori dupa infragerea cu UTA Arad.

Danut Lupu a vorbit in cadrul emisiunii Ora exacta in sport despre esecul lui Dinamo de marti seara cu 1-0 impotriva lui UTA Arad. Fostul jucator a lui Dinamo a criticat conducerea "cainilor rosii" si a sustinut ca doar jucatorii pot trece peste acest moment greu al clubului.

"O echipa de fotbal nu sta doar in jucatori. Altfel e sa vina Cornel Dinu sa vorbeasca cu jucatorii si altcumva e sa vina altcineva sa vorbeasca cu jucatorii. Am crezut ca aduc oameni care se pricep la club, dar ei se incapataneaza. Eu le urez noroc si bafta. Nu poti sa pui un strungar sa conduca un avion. Actionarii au facut mai mult rau decat bine", a declarat Danut Lupu in direct la PRO X.

Danut Lupu crede ca jucatorii trebuie sa se mobilizeze pentru ca Dinamo sa-si revina.

"Eu inca mai am incredere in jucatorii lui Dinamo. Nu cred ca vor ei sa ajunga in istorie ca jucatorii ce au retrogradat Dinamo. Cred ca au caracterul necesar sa treaca peste momentul asta. Nu e o scuza ca am batut un penalty si l-am ratat. E totusi o echipa nou promovata, trebuia batuta. Jucatorii trebuie sa uite tot, sa-si dea doua palme si sa-si revina din aceasta situatie."

Fostul mijlocas a lui Dinamo si-a adus aminte si de celebrul cuplu de atacanti din Stefan cel Mare, format din Claudiu Niculescu si Ionel Danciulescu: "N&D avea si niste mijlocasi buni. Ca atacant ca sa dai gol trebuie sa ajunga mingea la tine. Daca ajunge de 3 ori mingea la tine in meci e greu sa dai gol. Acum ei nu reusesc sa aiba posesia balonului".

Danut Lupu a dezvaluit si motivul pentru care Gigi Multescu nu a mai putut continua pe banca tehnica a lui Dinamo.

"Nea Gigi a spus ca nu mai poate sa continue pentru ca are probleme de sanatate. Daca era sanatos putea face treaba buna. Jucatorii sunt sigurii in masura sa faca ceva, nu tine de antrenor. Si daca vine Mourinho nu poate sa faca nimic. Sa nu uitam ca acum doua saptamanii, Steaua s-a chinuit cu ei. Ca nu au reusit sa se tina la acel nivel e tot vina lor, totul tine de ei", a spus Lupu.