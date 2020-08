Aroganta care l-a SCOS DIN MINTI pe Ronaldo! Depay a dat SCARITA din penalty! VIDEO

Depay a marcat de la 11 metri cu o scarita superba! Abia revenit dupa o accidentare cumplita la ligamente, Depay si-a marcat istoria personala cu un gol de tinut minte!



Datorita reusitei contra lui Juve, Depay a devenit al doilea jucator olandez din istorie care marcheaza in 6 partide consecutive din Champions League, dupa Ruud van Nistelrooy.



6 - Memphis Depay is the second Dutch player to score in six consecutive Champions League games, after Ruud van Nistelrooy. Greatness. pic.twitter.com/nm7Cq2AnZK