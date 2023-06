Arnold Garita dă lovitura. Are o ofertă de 30.000 de euro pe lună!

Acest lucru nu s-a întâmplat, Gigi Becali fiind nemulțumit de pretențiile salariale ale jucătorului. Astfel, FCSB s-a reorientat către Mamadou Thiam (28 de ani), care a evoluat în sezonul precedent pentru Universitatea Cluj.

Arnold Garita are o ofertă importantă!

Chiar dacă negocierile cu FCSB au picat, Garita nu duce lipsă de oferte și ar putea da lovitura din punct de vedere financiar cu un transfer în Arabia Saudită, acolo unde este dorit de un club din liga secundă.

Fostul atacant de la FC Argeș ar avea ”pe masă” o ofertă importantă, cu un salariu lunar de 30.000 de euro, notează Fanatik.

„Garita am discutat cu el prin impresar, a făcut figuri, a cerut mulți bani. La revedere, nu ne-a mai interesat. Acum ne interesează alt jucător, tot din România, nu vă pot spune. Cu Garita am încheiat”, spunea Gigi Becali, la Digi Sport.

39 de meciuri a jucat Garita pentru FC Argeș în acest sezon, în toate competițiile

12 goluri a înscris Garita pentru FC Argeș. Atacantul camerunez este evaluat de site-urile de specialitate la 650.000 de euro.

Arnold Garita a confirmat plecarea de la FC Argeș

Arnold Garita a postat un mesaj pe contul de Instagram prin care confirma clar că pleacă de la FC Argeș, arătându-și recunoștința față de oportunitățile pe care le-a primit la gruparea piteșteană.

„Dragi suporteri ai lui Argeș, sezonul acesta a fost presărat cu emoții, dar și cu dezamăgiri mari. Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să menținem clubul în prima ligă, am dat totul pe teren pentru club și pentru voi, uneori am reușit lucruri incredibile, dar uneori am eșuat, dar vreau să știți că întotdeauna am dat 100% pentru club.

Vă mulțumesc pentru sprijinul oferit, dragostea pe care mi-ați arătat-o și mulțumesc clubului că m-a recrutat și m-a făcut să descopăr acest campionat incredibil, însă pentru restul carierei trebuie să plec de la FC Argeș. Trebuie să ofer o nouă direcție carierei mele și sper că îmi veți înțelege decizia. Nu vă voi uita vreodată și vă mulțumesc tuturor”, a scris Garita pe Instagram.