Arnold Garita a fost legitimat la FC Argeș din iulie 2022, dar a anunțat recent pe rețelele social media că s-a despărțit de echipa din Pitești. Totuși, s-a tot vehiculat că fotbalistul cameruzen ar putea ajunge la FCSB.

Ce a spus Arnold Garita despre transferul la FCSB

Fără să stea pe gânduri, Arnold Garita a vorbit despre o posibilă mutare la vicecampioana României, evidențiind că i-ar fi făcut mare plăcere să îmbrace echipamentul „roș-albaștrilor”.

„Nu sunt ţinta celor de la FCSB, agenţii mei au discutat, dar într-un final nu se va rezolva nimic. Este păcat, dar asta este situaţia, chiar îmi plăcea acest club, are suporteri incredibili.

M-au plăcut, m-au 'adoptat' chiar şi când nu eram jucătorul lor, îmi amintesc astfel de suporterii celor de la FC Argeş. Mi-ar fi plăcut să continui în România, dar după cum s-au întors lucrurile în ultima vreme, nu cred că România va fi următoarea mea destinaţie.

Nu sunt eu cel care negociază, agentul meu o face. Cred că a vrut să-şi facă treaba cât mai bine. Nu mă voi întoarce în România, după vacanţă. Voi face asta doar în cazul în care situaţia se va schimba, şi mă voi înţelege cu clubul.

Aş vrea să le mulţumesc suporterilor de la FC Argeş pentru tot, am dat tot ce am avut mai bun pentru a salva clubul, pe care am învăţat să-l iubesc”, a spus Arnold Garita, potrivit AS.ro.

Gigi Becali a anunțat recent că a oprit discuția cu Arnold Garita, însă Mihai Stoica, managerul general de la FCSB a precizat că „roș-albaștrii” au reluat negocierile cu fotbalistul camerunez.

Arnold Garita a confirmat plecarea de la FC Argeș

Arnold Garita a postat un mesaj pe contul de Instagram prin care confirma clar că pleacă de la FC Argeș, arătându-și recunoștința față de oportunitățile pe care le-a primit la gruparea piteșteană.

„Dragi suporteri ai lui Argeș, sezonul acesta a fost presărat cu emoții, dar și cu dezamăgiri mari. Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să menținem clubul în prima ligă, am dat totul pe teren pentru club și pentru voi, uneori am reușit lucruri incredibile, dar uneori am eșuat, dar vreau să știți că întotdeauna am dat 100% pentru club.

Vă mulțumesc pentru sprijinul oferit, dragostea pe care mi-ați arătat-o și mulțumesc clubului că m-a recrutat și m-a făcut să descopăr acest campionat incredibil, însă pentru restul carierei trebuie să plec de la FC Argeș. Trebuie să ofer o nouă direcție carierei mele și sper că îmi veți înțelege decizia. Nu vă voi uita vreodată și vă mulțumesc tuturor”, a scris Garita pe Instagram.