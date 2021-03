Arlauskis si-a aflat "pedeapsa" dupa eliminarea din meciul cu FCSB! Cat va lipsi portarul CFR-ului si la ce super meci ar putea sa revina

Revenit in aceasta iarna la clujeni, Arlauskis a comis-o la debut si a fost eliminat.

Greseala portarului a contat extrem de mult in economia partidei, aceasta petrecandu-se la 0-0, pentru ca in cele din urma FCSB sa se impuna cu un neverosimil 3-0.

"FC FCSB vs. FC CFR 1907 Cluj - – Eliminare – In baza art. 63.1.1, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sanctioneaza jucatorul Giedrius Arlauskis (CFR) cu suspendare pentru o etapa si o penalitate sportiva de 740 ", se arata in motivarea Comisiei de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal. Astfel, Giedrius Arlauskis va rata primul meci al CFR-ului de dupa pauza pentru jocurile echipelor nationale, cu Dinamo, programat pe 5 aprilie, de la 20:30.

In locul lituanianului, poarta ardelenilor va fi aparata, foarte probabil, de polonezul Grzegorz Sandomierski, care a intrat si in derby-ul cu FCSB, Cristi Balgradean, titular pana la revenirea lui Giedrius Arlauskis, aflandu-se in dizgratia conducerii. Lituanianul ar putea reveni in primul "11" al campionei la derby-ul cu CSU Craiova, care se va disputa in ultima etapa a sezonului regulat.