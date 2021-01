CEASUL de 1 milion de euro a ajuns pe MAINI BUNE! Cine e vedeta de 5 stele care se lauda cu CAPODOPERA de lux

Cunoscut pentru pasiunile sale extravagante, pugilistul irlandez Conor McGregor (32 de ani) si-a achizitionat un ceas exclusivist si foarte scump.

Inainte de a se intoarce in ring dupa retragerea anuntata in 2020, luptatorul MMA a dat o lovitura la capitolul achizitii de lux. Astfel, el si-a imbogatit colectia impresionanta de ceasuri cu o "piesa" de 1 milion de euro, este vorba despre ceasul Astronomia Tourbillon Baguette, de la firma "Jacob & Co".

Nu e prima data cand McGregor este clientul acestui brand, el cumparand in urma cu cateva luni un alt ceas, Astronomia Casino, pe care a platit insa cateva sute de mii de euro mai putin. Revenind la ceasul cu care Conor s-a laudat din plin pe retelele de socializare, acesta a fost produs in editie limitata, pe piata fiind aruncate numai 9 exemplare. Pe un suport de diamant, impresioneaza carcasa realizata din aur de 18 carate, dimensiunile acesteia fiind de 5 centimetri latime si 2,5 grosime.