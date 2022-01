Anunțul momentului în Liga 1! Alex Chipciu și-a decis viitorul și e gata să semneze un nou contract

Unul dintre cei mai valoroși mijlocași din Liga 1, Alexandru Chipciu, se află acum în negocieri avansate cu CFR Cluj pentru prelungirea contractului.

Chipciu a intrat în ultimele șase luni de contract, iar oficialii lui CFR Cluj anunță că au demarat negocierile pentru prelungirea înțelegerii cu fotbalistul de bandă.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, susține că a discutat cu Chipciu, iar acesta este dispus să accepte o diminuare a salariului pentru a continua alături de campioana României.

„Chipciu a intrat foarte bine în meci. Suntem în discuții pentru extinderea contractului. Își dorește și el să continue. Rămâne să stabilim. Noi nu suntem nemulțumiți de Chipciu. Problema a fost contractul că este prea mare. Jucătorul dorește și el să rezolvăm acest subiect. Noi ne dorim ca Chipciu să rămână mai mult la CFR Cluj.

Antrenorul este mulțumit de modul în care s-a pregătit. Nu întâmplător l-a și introdus ieri în teren (n.r. cu FCSB). A dat și gol. Rămâne de văzut ce se va rezolva, dar Dan Petrescu este un antrenor la care, dacă te pregătești, nu contează numele tău, nu există titulari sau rezerve”, a declarat Cristi Balaj, potrivit realitateasportivă.

Dan Petrescu îl vrea pe Chipciu la CFR

În urmă cu câteva zile, impresarul Ioan Becali anunța că Alexandru Chipciu va semna cu Universitatea Craiova în această iarnă, după ce la echipa olteană a fost numit în funcția de președinte executiv Marian Copilu.

Cu toate acestea, Dan Petrescu susține că a discutat cu Chipciu, iar fotbalistul i-a transmis că nu a primit nicio ofertă și nu are de gând să plece de la Cluj în această iarnă.

"Eu am vorbit cu el, mi-a spus că n-a avut nicio ofertă de la nimeni și nu l-a sunat nimeni. Nici de la Craiova, nici din altă parte. El are familia aici, are patru copii, în niciun caz nu s-a gândit să plece de la CFR.

El s-a antrenat bine, n-a jucat toate meciurile, dar mereu când a intrat a dat gol sau ne-a ajutat. Dacă el se antrenează în continuare așa, are șanse mari să fie titular sau să intre pe parcurs. Totul depinde de el, dar să plece... în niciun caz!", a spus Dan Petrescu - mai multe detalii AICI.