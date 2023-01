Anunțul lui Dan Petrescu după revenirea din vacanță. Schimbări de lot la CFR Cluj 

CFR Cluj a terminat 2022 pe locul secund în Superligă, cu 44 de puncte adunate în 21 de etape. Doar Farul Constanța a adunat mai multe puncte decât echipa pregătită de Dan Petrescu (55 ani). Gică Hagi (57 ani) și elevii săi un doar cu un punct mai mult.

Tehnicianul campioanei României a vorbit despre ceea ce urmează la CFR Cluj pentru a doua parte a sezonului, dezvăluind că vor fi schimbări în lot.

"A fost o vacanţă pe care am aşteptat-o cu toţii. În primele zile a fost greu, din cauza meciului pierdut, dar pe parcurs mi-am mai revenit. Sunt mulţumit, a fost un an fantastic, sper să avem un an măcar la fel de bun, să fim sănătoşi, să nu avem accidentări şi să începem anul cu bine, să avem un cantonament reuşit.

Mereu mă bazez pe pregătirea de iarnă. Din păcate, timpul este cam scurt, doar 12 zile. Sunt condiţii excelente, am fost acolo de multe ori, vor fi şi adversari buni. Trebuie să ne pregătim bine, să ne antrenăm şi să nu fie accidentări. O să fie schimbări în lot, dar nu prea mari, cred că vor fi trei-patru schimbări", a declarat Dan Petrescu pentru site-ul oficial al clubului.

CFR Cluj a transferat un atacant croat

Campioana României a reușit să facă primul transfer al acestei ierni. Anton Maglica (31 ani) este noul jucător al ardelenilor, care a semnat din postura de fotbalist liber de contract, după despărțirea de APOEL Nicosia.