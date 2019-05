Anuntul FINAL al lui Becali! Ce spune de concedierea lui Teja dupa finalul campionatului

Becali e categoric in privinta bancii tehnice.

N-are in plan concedierea lui Teja. Patronul FCSB spune ca Teja va fi Allegri de Romania.

"O sa fac Juventus al Romaniei. Asta vreau sa fac! Napoli.. nu prea vad cine sa fie. Poate Craiova! Se poate sa fie! Rotaru are bani, e destept, e ambitios, pot sa fie ei Napoli. Conteaza foarte mult antrenorul, dar conteaza banii. Nu vedeti Gica ce-a facut? Dar el nu are bani, el n-are bani. Eu n-am avut antrenor, sa zicem, da? Asa cum am stricat eu, am adus 50% din punctajul Romaniei in Europa. Teja va fi Allegri de Romania. Ce, nu merita Teja? Stai sa vedem, daca ia si campionatul?", a spus Becali la PRO X.

Teja: Plec cand vreau eu de la FCSB!

Mihai Teja a anuntat deja ca nu e dispus sa se desparta de FCSB. Becali i-a promis ca va continua, chiar daca nu va castiga titlul.

"Din discutia pe care am avut-o cu domnul Becali mi-a spus ca pot sa plec de la Steaua cand vreau eu. Deocamdata nu plec. Vedem la vara sau cand o sa plec. Dar asa mi s-a transmis, ca pot sa plec de la Steaua cand vreau eu. Asa i s-a transmis si lui Mirel Radoi si a plecat. Asa mi s-a transmis si mie, vedem, eu astazi nu plec, vedem maine-poimaine, in vara, peste un an, nu stiu", a declarat Teja.

"Normal ca mi-as dori sa joc in cupele europene, de asta am venit. Mi-as dori tot timpul sa merg mai departe in cariera mea, sa arat mai mult, sa incerc sa fac ca aceasta echipa sa joace un fotbal bun, sa am rezultate ca sa plec mai departe. Nu pot sa stai nici 10 ani la Steaua, fiecare om isi doreste sa faca performanta si sa plece mai departe. Orice performanta pe care o ai este importanta pentru ca te intareste ca antrenor. Eu nu am avut rezultate mari deocamdata si fiecare pas pe care il fac este important. Nu vreau sa vorbesc acum despre ce jucator voi aduce din vara. Cand o sa ma hotarasc sa raman la Steaua va voi spune si strategia", a mai spus Mihai Teja.