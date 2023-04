Anunțul făcut de Zăvăleanu după planul de reorganizare a clubului Dinamo a fost aprobat: „Am primit semnale!”

În ciuda bucuriei generate de aprobarea planului de reorganizare, Zăvăleanu îi îndeamnă pe suporteri la calm, deoarece există posibilitatea ca acesta să fie contestat în instanță.

Zăvăleanu a menționat că are semnale pozitive și că noii acționari ai clubului vor rezolva problemele financiare. Acest lucru va ajuta la obținerea licenței până la termenul limită de 30 aprilie.

„Mă bucur că s-a votat planul de reorganizare, dar nu facem nuntă pentru că ne așteptăm să fie contestat. Să vedem ce zice judecătorul sindic. Ne așteptăm ca noii acționari să rezolve problemele financiare pentru ca partea de licențiere să fie rezolvată până la 30 aprilie.

Din semnalele pe care le am, lucrurile sunt pozitive. Nu aș vrea să pun răul înainte, cred că vor exista banii necesari și se va rezolva tot”, a spus Răzvan Zăvăleanu, potrivit Digisport.

Decizia AGA privind reorganizarea

„A fost APROBAT Planul de reorganizare, modificat, cu prelungirea perioadei de reorganizare al societăţii SC DINAMO 1948 S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), înregistrat sub nr. 890/15.03.2023, conceput, redactat și propus de către administratorul judiciar al debitoarei, „RTZ & Partners” S.P.R.L. – Filiala București. cu votul pozitiv a 3 grupe din 4, conform prevederilor art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, urmând ca acesta să fie supus confirmării judecătorului sindic conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Grupa creditorilor garantați, respectiv, ASOCIAȚIA PELUZA CĂTĂLIN HÎLDAN DINAMO și DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti au aprobat în unanimitate Planul de reorganizare, modificat, cu prelungirea perioadei de reorganizare al societăţii SC DINAMO 1948 S.A.

Majoritatea absolută a creditorilor din categoria creanțelor salariale a decis că aprobă Planul de reorganizare, modificat, cu prelungirea perioadei de reorganizare al societăţii SC DINAMO 1948 S.A.”, se arată în decizia Adunării Creditorilor SC Dinamo 1948 SA, întrunită vineri, 7 aprilie.